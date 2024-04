Tropska hiša bogatejša za novo leglo ogrožene vrste opic

Celje, 29. aprila - V Tropski hiši v Celju se je skotilo novo leglo beloglavčka, vrste opic, ki je v naravi skoraj izumrla, zato so jo med letoma 2008 in 2012 uvrstili na listo 25 najbolj ogroženih primatov na svetu. Po ocenah strokovnjakov v naravi živi le še okrog 6000 beloglavčkov, med njimi pa jih je le 2000 reproduktivnih, so sporočili iz Tropske hiše.