Sanchez ostaja predsednik španske vlade

Madrid, 29. aprila - Španski premier Pedro Sanchez je danes sporočil, da ostaja predsednik vlade. Da bo razmislil o možnosti odstopa, je napovedal minuli teden, potem ko so pristojne oblasti zaradi suma korupcije sprožile preiskave proti njegovi soprogi. Sanchez je to že takrat označil za neutemeljeno blatenje in napade z desnice.