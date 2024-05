Sigic digitaliziral eksperimentalno glasbo iz 70. in 80. let na kompilaciji Robniki

Ljubljana, 1. maja - Pod okriljem Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic) so nastali digitalizirani posnetki slovenske popularne in eksperimentalne glasbe iz obdobja druge polovice 70. in 80. let prejšnjega stoletja. Idejni vodja kompilacije z naslovom Robniki je bil Bratko Bibič. Skoraj osem ur glasbe je dostopne preko Digitalne knjižnice Slovenije.