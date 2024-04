Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 29. aprila - Nevarnost proženja snežnih plazov je znatna, 3. stopnje. Zjutraj je snežna odeja po vrhu pomrznjena in nekoliko bolj stabilna, tekom dne pa se omehča in navlaži. Plaz mokrega snega se lahko sproži spontano ali med smučanjem, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja se je ob spomladanski odjugi vsak dan višje hitro preobražala, sesedala. Marsikje se je sredi dneva vrhnja plast tako labilizirala, da so se spontano prožili tudi večji plazovi mokrega snega. Noč na ponedeljek je bila jasna, suha in mirna, zato je tudi v sredogorju na površini snežne odeje nastala skorja. Glavna grožnja je trenutno spontano proženje plazov mokrega snega ob dnevni odjugi. Ti plazovi se lahko prožijo tudi na osojah najvišjih vrhov, več pa jih bo na strmih prisojnih pobočjih. Vrhnji plaz močno navlaženih vrhnjih plasti lahko sprožimo tudi med smučanjem.

V ponedeljek in torek bo sončno in toplo, ničta izoterma bo na približno 3200 metrih. V ponedeljek bo pihal šibak jugo, v torek pa vzhodnik. V sredo dopoldne se bo od zahoda pooblačilo, sprva bo pihal šibak jugo, popoldne jugovzhodnik, ki bo v visokogorju zmeren. Nekoliko se bo ohladilo, ničta izoterma bo na 2700 metrih. Popoldne bo pričelo rahlo deževati, nad 2500 metrov rahlo snežiti. Do četrtka zjutraj bo padlo največ do 10 centimetrov snega. V četrtek zjutraj se bodo padavine okrepile, deževalo bo ves dan, lahko tudi zagrmi. Snežilo bo nad 2500 metrov. Napoved količine padavin je še precej negotova, v Zahodnih in Južnih Julijcih lahko zapade 10-50 centimetrov snega, drugod manj.

V ponedeljek in torek bodo snežne razmere podobne. Po nočnem zmrzovanju se bo dopoldne površina snežne odeje omehčala in se tekom dne vedno bolj navlažila. Ob tem se bo labilizirala in se lahko spontano ali pod vplivom smučarja splazi kot plaz mokrega snega. Sprožitev je bolj verjetna, kjer bo sneg bolj moker (prisoje) in kjer lažje zdrsne po trdi podlagi (strmina). Rahla ohladitev in oblačno vreme v sredo bosta zmanjšala verjetnost proženja tovrstnih plazov v visokogorju, nove snežne padavine pa bodo predvsem v četrtek čez dan povzročile povečanje plazovne nevarnosti predvsem v bližini visokogorskih grebenov. Tam bodo v zavetrnih legah nastali zameti novega snega, kjer lahko sprožimo kložast plaz.