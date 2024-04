Štern, Pajenk, Štalekar in Ropret do naslovov

Ljubljana, 29. aprila - Slovenski odbojkarski reprezentanti Tonček Štern, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Gregor Ropret so se s svojimi klubi pretekli teden veselili naslovov v svojih prvenstvih. Šternu in Pajenku je to uspelo v dresu grškega Olympiakosa, Štalekarju z nemškim Berlinom, Ropretu pa z italijansko Perugio, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).