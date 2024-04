Vreme: Danes in v torek bo pretežno jasno in toplo

Ljubljana, 29. aprila - Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo ponekod pihal vzhodni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva še povečini sončno. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka sega iznad vzhodne Evrope do Balkana in severnega Sredozemlja. Vremenske fronte se zadržujejo na zahodnim in severnim delom Evrope. Od jugovzhoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri.

Biovreme: Danes in torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.