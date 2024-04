Pancar brez prave konkurence na prvi dirki DP

Brežice, 29. aprila - Z dirko na progi Prilipe, ki so jo organizirali člani AMD Brežice, se je v nedeljo začelo letošnje državno prvenstvo v motokrosu. Kljub nekaj manjšemu številu prijavljenih dirkačev, so na prvi dirki sezone potekali napeti boji, v katerih je med elito prepričljivo slavil dirkač razreda MXGP med elito motokrosa Jan Pancar, so sporočili iz AMZS.