Clippers izenačili serijo z Dallasom na 2:2

Dallas, 29. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so izgubili četrto tekmo prvega kroga končnice lige NBA, kar pomeni, da je serija na štiri zmage proti LA Clippers izenačena na 2:2. Gostje so bili v Teksasu boljši s 116:111. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 29 točk ter po deset skokov in podaj.