Do streljanja na območju Slovenske Bistrice prišlo po sporu treh moških

Slovenska Bistrica, 29. aprila - Do streljanja na območju policijske postaje Slovenska Bistrica v nedeljo zvečer je po do zdaj zbranih podatkih prišlo po sporu med tremi moškimi, pri čemer je eden od njih umrl na kraju dogodka, drugega pa so ranjenega odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili s policije.