SDS in NSi z zahtevo za ustavno presojo in zadržanje dveh referendumov

Ljubljana, 29. aprila - SDS in NSi bosta v skladu z napovedmi danes vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje s predlogom za začasno zadržanje do končne odločitve. To bi lahko vplivalo na datum njune izvedbe, ki je sicer predviden skupaj z evropskimi volitvami 9. junija.