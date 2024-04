Ljubljana, 28. aprila - Nogometaši Paris Saint-Germaina so dan po tem, ko so doma proti Le Havru v 31. krogu francoske lige igrali 3:3, prišli do svojega tretjega zaporednega naslova prvaka in skupno 12. Novo zvezdico Parižanov je potrdila zmaga Lyona nad prvim zasledovalcem Monacom s 3:2.