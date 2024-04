Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Srbska tiskovna agencija Tanjug je povzela poročanje STA o tem, da je zunanje ministrstvo obsodilo skrunitve spomenikov padlim slovenskim in italijanskim partizanom in antifašistom pri Rimu in v Trstu. Poročala je tudi o tem, da bivši predsednik republike Borut Pahor pripravlja osnutek predloga za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino.