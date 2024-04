London, 28. aprila - Nogometaši Arsenala in Manchester Cityja so v 35. krogu angleškega prvenstva v gosteh zabeležili tri točke. Topničarji so premagali Tottenham s 3:2, meščani pa so z 2:0 ugnali Nottingham Forest in z odigrano tekmo manj ostajajo točko za vodilnim Arsenalom.