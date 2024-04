Ukrajinci v tesnem razpletu do zlata za konec EP za moške

Rimini, 28. aprila - Ukrajinski telovadci so z zlato kolajno na ekipni preizkušnji sklenili moški del evropskega prvenstva v športni gimnastiki v italijanskem Riminiju. V tesnem boju za prvo mesto so za dobre tri desetinke točke ugnali Veliko Britanijo. Tretje mesto je pripadlo Italijanom. Ženski del EP v Riminiju bo med 2. in 5. majem.