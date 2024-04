Primorje z zmago v Novi Gorici na drugo mesto

Ljubljana, 28. aprila - Primorski obračun Gorice in Primorja v 27. krogu 2. slovenske lige je pripadel Ajdovcem s 3:2, ki so po novem prvi zasledovalec vodilne Nafte. Priložnost za približanje vodilni Nafti pa so ob Gorici iz rok izpustili tudi Beltinčani, ki so z 0:1 izgubili v gosteh pri Bistrici.