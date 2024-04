Boston povišal prednost nad Torontom v ligi NHL

New York, 28. aprila - Hokejisti Boston Bruins so ponoči v konferenčnem četrtfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Toronto Maple Leafs s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Takšen je izid tudi v serijah med Florida Panthers in Tampa Bay Lightning ter Carolina Hurricanes in New York Islanders. Dallas Stars so proti Vegasu znižali na 1:2.