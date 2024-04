Lin Kovačič zmagal na predsednikovem pokalu v Estoniji

Tallinn, 28. aprila - V Talinu v Estoniji je potekala zadnja tekma svetovnega pokala v tekvondoju pred evropskim prvenstvom, ki bo čez dober teden v Beogradu. Slovenski reprezentanti so na predsednikovem pokalu Evrope osvojili štiri medalje, zlat je bil Lin Kovačič, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Domen Molj, Ivan Trajković in Patrik Divković so bili bronasti.