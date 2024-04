Los Angeles Lakers do prve zmage proti Denverju, OKC do prednosti 3:0

Los Angeles, 28. aprila - Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v konferenčnem četrtfinalu zahodne konference v severnoameriški ligi NBA doma s 119:108 premagali Denver Nuggets in dosegli prvo zmago v seriji na štiri zmage, v kateri zdaj Denver vodi s 3:1. Oklahoma City Thunder je po visoki zmagi s 106:85 nad New Orleans Pelicans prednost v zmagah povišala na 3:0.