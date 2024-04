Pregled - šport, 27. 4. (sobota)

ZAGREB - Slovenski judoisti so na evropskem prvenstvu v Zagrebu osvojili dve zmagi. Enej Marinič, ki je na robu lestvice za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, je izpadel v drugem krogu in ni izboljšal svojega položaja. Nemec Erik Abramov je Vita Dragiča v prvi borbi premagal po 43 sekundah, Metka Lobnik pa je v drugi borbi izgubila proti Izraelki Inbar Lanir.

ZAGREB - Evropska judo zveza je ob robu prvenstva stare celine v Zagrebu izbrala tudi najboljše trenerje. V moški konkurenci je ta naziv pripadel Slovencu Roku Drakšiču, ki je pred štirimi leti prevzel vodenje finske reprezentance.

LJUBLJANA/DOMŽALE - Nogometaši Brava Kostela in Kalcerja Radomelj so se v 33. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Neodločeno 1:1 (0:1) so igrali tudi Domžalčani in Mariborčani, s točko so si prvi udi matematično zagotovili obstanek v ligi.

KRANJ - Vaterpolisti Triglava iz Kranja so v evropskem pokalu challenge zasedli drugo mesto. V finalu se je 28-kratni turški prvak Galatasaray izkazal kot premočan tekmec, po visoki zmagi doma s 14:6 je dobil tudi povratno tekmo v Kranju, zmagal je z 19:13.

BERN - Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Romandiji, potem ko je bil najmočnejši na zaključnem vzponu in ugnal Nemca Floriana Lipowitza ter Španca Carlosa Rodrigueza. Slednji je prevzel majico vodilnega na dirki. Slovenca Jan Tratnik in Matevž Govekar nista posegla po vidnejših uvrstitvah.

GORIČAN - Avstralec Jack Holder je zmagovalec uvodne preizkušnje letošnje sezone svetovnega prvenstva v spidveju v hrvaškem Goričanu. Za dvojno avstralsko slavje je z drugim mesto poskrbel izkušeni Jason Doyle, tretji je bil aktualni svetovni podprvak Fredrik Lindgren iz Švedske. Slovenec Matej Žagar je končal na 15. mestu.

PIREJ - Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Parizu so prevzeli olimpijsko plamenico v Atenah in z njo na starinski ladji Belem izpluli iz Pireja na pot po morju do Francije. Trijamborna jadrnica iz 19. stoletja bo Marseille dosegla 8. maja, od koder bo nadaljevala svojo pot po Franciji.

JEREZ - Španec Jorge Martin je zmagovalec sprinta za motociklistično veliko nagrado Španije. Martin, ki je še povišal prednost v skupnem seštevku, je v Jerezu izkoristil številne padce, med drugim tudi vodilnega Marca Marqueza. Drugi je bil Španec Pedro Acosta, tretji pa po izdanih kaznih Španec Dani Pedrosa.

RIMINI - Z zadnjimi tremi finali je konec bojev na posamičnih orodjih evropskega prvenstva v športni gimnastiki za moške v italijanskem Riminiju. Predzadnji dan prvenstva sta se veselila Ukrajinec Ilja Kovtun po zmagi na dvovišinski bradlji in drogu ter Britanec Jake Jarman, ki je bil najboljši na preskoku.

LONDON - Nogometašice Barcelone so prve finalistke lige prvakinj. Na povratni polfinalni tekmi v Londonu so proti Chelseaju nadoknadile poraz 0:1 in se četrtič zaporedoma uvrstile v finale.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so na tretji tekmi uvodnega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA premagali Los Angeles Clippers s 101:90 in povedli v zmagah z 2:1. Slovenski as Luka Dončić je bil prvi strelec tekme z 22 točkami, prispeval je še 10 skokov in devet podaj, zmago pa si je Dallas zagotovil tudi s trdo obrambo.

LOS ANGELES - Hokejisti Edmonton Oilers so v tretji tekmi uvodnega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL s kar 6:1 premagali Los Angeles Kings za vodstvo z 2:1 v zmagah. Anže Kopitar na svoji 95. tekmi končnice, kar je nov rekord kraljev, ni dosegel točk.