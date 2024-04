V boj za olimpijsko vozovnico še Urankar/Šmit in Ponomarenko Janić/Šteblaj

Bled, 27. aprila - Na Bledu so danes izvedli interno izbirno tekmovanje v sprintu na mirnih vodah, kjer so preverili razmerje moči kajakaških dvojcev ter tako določili, katere posadke so si priborile nastop na prihajajočih tekmah. Olimpijske kvalifikacije sta si priborili posadki Anže Urankar/Rok Šmit in Špela Ponomarenko Janić/Ana Šteblaj.