Slovensko veleposlaništvo v ZDA tarča vandalizma

Washington, 27. aprila - Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu je bilo v petek zvečer tarča vandalizma, so danes za STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Poškodovanih je bilo nekaj stekel na oknih in vratih. Organi pregona so storilca že pridržali, njegov motiv pa za zdaj še ni znan.