Ljubljana, 27. aprila - Slovesno odprtje 18. Slovenskih klekljarskih dnevov, na katerem bodo predstavili razstave in podelili priznanja zmagovalcem natečaja, bo danes ob 11. uri v kinodvorani v Žireh. Do 2. maja se bodo v sklopu prireditve zvrstili tudi drugi dogodki, so sporočili z Občine Žiri.