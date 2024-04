Dobra poslovna poročila velikih podjetij v ZDA poskrbela za rast borznih indeksov

New York, 27. aprila - V tednu dobrih poslovnih poročil velikih podjetij so newyorški borzni indeksi po treh negativnih tednih spet napredovali, rast pa je bila največja od lanskega novembra. Za rast sta konec tedna poskrbela predvsem Microsoft in matična družba Googla Alphabet s poslovnima poročiloma, ki sta presegla pričakovanja.