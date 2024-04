San Sebastian, 26. aprila - Nogometaši madridskega Reala so v uvodni tekmi 33. kroga španskega prvenstva v gosteh z 1:0 ugnali Real Sociedad. Madridčani imajo na vrhu la lige zdaj že 14 točk naskoka pred najbližjim tekmecem Barcelono in so na poti do novega naslova španskega prvaka.