Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o napovedi strank SDS in NSi, da bosta vložili zahteve za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede rabe konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, hkrati pa bosta zahtevali tudi njuno zadržanje do odločitve ustavnega sodišča.