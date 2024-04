Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo na slovenskem prestolu

Maribor, 26. aprila - Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo najboljša slovenska ekipa. Na četrti tekmi finalne serije državnega prvenstva so v Mariboru s 3:2 (17, -21, -26, 12, 9) premagale Novo KBM Branik in s skupnim izidom 3:1 v zmagah postale državne prvakinje. To je njihov deveti naslov prvakinj, peti zapovrstjo in druga lovorika v sezoni.