Objavljen natečaj za dodelitev finančnih spodbud podjetnicam začetnicam

Ljubljana, 26. aprila - Javna agencija RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije Spirit Slovenija je v uradnem listu objavila javni natečaj za dodelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic. Cilj razpisa je ustanovitev in uspešen zagon najmanj stotih novih podjetij, ki jih vodijo ženske.