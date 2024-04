Prizidek novogoriškega zdravstvenega doma zgrajen do konca leta

Nova Gorica, 26. aprila - Prizidek Zdravstvenega doma Nova Gorica bo končan še letos, rok za dokončanje del je konec novembra. To je sicer nekoliko pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Do zamud je prišlo zaradi neugodnih vremenskih pogojev, težav pri nabavi gradbenih materialov po lanskih poplavah in pri izkopu gradbene jame zaradi drugačne sestave tal od pričakovane.