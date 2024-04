DZ zavrnil predlog za referendum glede pravic narodov nekdanje SFRJ

Referendumsko vprašanje bi se po predlogu NSi glasilo: Ali ste za to, da se pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Sloveniji priznajo posebne kulturne pravice, med drugim pravica do uporabe maternega jezika in pisave, da se za njihove otroke omogoči brezplačno učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah ter zagotovi dodatno financiranje delovanja njihovih nevladnih organizacij?

Koalicija je v omenjenem predlogu zakona denimo predlagala, da bi kulturne programe za pripadnike omenjenih narodnih skupnosti financiralo ministrstvo za kulturo namesto javni sklad za kulturne dejavnosti kot zdaj. Prav tako so predlagali preoblikovanje zdajšnjega sveta vlade za vprašanja omenjenih narodnih skupnosti v stalno posvetovalno telo vlade, ki bi mu predsedoval minister za kulturo. Vendar pa DZ obravnave predloga zakona zaradi vloženega referendumskega predloga NSi še ni mogel izpeljati do konca.

Po mnenju NSi za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v Sloveniji ni podlage v ustavi, pa tudi potrebno ni. Otroci pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji imajo več pravic kot otroci slovenskih staršev v kateri koli državi na območju nekdanje SFRJ, menijo.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji popoldne poudarili, da zakonski predlog omogoča boljšo integracijo. V Svobodi namen predlagatelja referenduma razumejo kot zavlačevanje zakonodajnega postopka o predlogu zakona glede pravic narodov nekdanje SFRJ. V SD jih je skrbelo širjenje napačnih informacij o namenu predlaganega zakona zlasti glede nalog in pravic, ki zadevajo šolski resor. V Levici pa so referendumski predlog ocenili kot podžigalca najnižjih strasti.

Na drugi strani so se v SDS strinjali z referendumskim predlogom NSi in mnenjem NSi, da za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v Sloveniji ni ustavne podlage.