Novogoriški poklicni gasilci z novim vozilom za hitre tehnične intervencije

Nova Gorica, 26. aprila - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica je danes slovesno prevzel dve novi vozili - hitro tehnično reševalno vozilo in cisterno oziroma za prevoz vode. Vrednost obeh je dobrih 220.000 evrov, poveljnik gasilske enote Simon Vendramin pa je napovedal, da to nista edini pridobitvi v letošnjem letu.