Monaco in Barcelona izenačila izid v zmagah

Ljubljana, 26. aprila - Košarkarji Monaca so na drugi četrtfinalni tekmi evrolige premagali Fenerbahče s 93:88 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Enak izid v zmagah je tudi v dvoboju Barcelone in Olympiakosa, Katalonci so drugo tekmo v domači dvorani dobili s 77:69. Ekipe igrajo na tri zmage.