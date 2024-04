Muzej Barberini v Potsdamu z novim pogledom na Modiglianijeve ženske akte

Potsdam, 29. aprila - V muzeju Barberini v nemškem Potsdamu so postavili razstavo, ki ponuja nov pogled na ženske akte italijanskega slikarja Amedea Modiglianija. Enega OD aktov so pred leti na dražbi v New Yorku prodali za dobrih 100 milijonov evrov. Zdaj je v zasebni lasti in prav tako del razstave. Umetnine so si izposodili v Parizu, Londonu in New Yorku.