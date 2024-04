Ljubljanska borza: SBI TOP teden sklenil v plusu

Ljubljana, 26. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,26 odstotka in se ustalil pri 1423,68 točke. Borzni posredniki so opravili za 4,6 milijona evrov prometa, od tega 2,8 milijona evrov s Krkinimi delnicami. Nekaj manj kot 950.000 evrov so prispevale delnice NLB.