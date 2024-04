Ilirija do pomembne zmage v boju za obstanek v 2. SNL

Ljubljana, 26. aprila - Nogometaši Ilirije so v 27. krogu 2. slovenske lige premagali sežanski Tabor z 2:0. Ljubljančani so tako dosegli pomembno zmago v boju za obstanek, vsaj začasno so se rešili zadnjega mesta, ki so ga prepustili Fužinarju, hkrati pa točkovno ujeli današnjega tekmeca. Zadnji dve mesti vodita v tretjo ligo.