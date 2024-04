V soboto začetek DP v šahu in osemdnevnega festivala

Ljubljana, 26. aprila - Med 27. aprilom in 4. majem 2024, bo v Ljubljani potekalo 34. posamično DP v standardnem šahu za člane, članice, veterane, veteranke ter mladince in mladinke za leto 2024, hkrati z večdnevnim mednarodnim šahovskim festivalom Ljubljana Chess Festival 2024, na katerem bo predvidoma nastopilo do 200 šahistov vseh generacij z različnih koncev sveta.