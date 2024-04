Gen-I izdal za 50 milijonov evrov zelenih obveznic

Ljubljana, 26. aprila - Družba Gen-I je danes izdala za 50 milijonov evrov obveznic. Gre za petletne zelene obveznice z oznako GE03 in s 5,20-odstotno letno obrestno mero. Namenjene so financiranju projektov zelene preobrazbe, za katere nameravajo do leta 2026 nameniti približno 100 milijonov evrov.