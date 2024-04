V Lendavi so se spomnili množične deportacije Judov v Auschwitz

Lendava, 26. aprila - V Lendavi so se danes spomnili 80. obletnice deportacij, ko so nacisti nasilno odpeljali večino Judov iz regije. Slovesnosti v lendavski sinagogi se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob spominu na takratne žrtve je opozorila tudi na današnje razmere v svetu ter pozvala k enotnosti zoper radikalizem in pojave antisemitizma.