V Tate Modern razstava o umetniški skupini Modri jezdec

London, 27. aprila - V Veliki Britaniji so postavili razstavo, posvečeno umetniški skupini Modri jezdec. V galeriji Tate Modern so do jeseni na ogled dela Gabriele Münter, Franza Marca, Vasilija Kandinskega in Marianne von Werefkin. Prva razstava o tej umetniški skupini v Veliki Britaniji po približno 60 letih je nastala kot izmenjava z münchenskim muzejem Lenbachhaus.