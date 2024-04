Slovenska najstnika na tekmovanju mladih naravoslovcev v Turčiji prejela priznanji

Ljubljana, 26. aprila - Slovenska najstnika Katja Halilovič in Gregor Bokal sta na 30. tradicionalnem tekmovanju mladih znanstvenikov naravoslovnih znanosti (ICYS) v turškem Izmirju osvojila drugo in tretje mesto v svojih kategorijah in prejela priznanji. Na tekmovanju je sodelovalo 115 naravoslovcev, starih med 14 in 19 let iz 15 držav.