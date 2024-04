Občina Kočevje in ukrajinska občina Buča podpisali listino o pobratenju

Kočevje, 26. aprila - Predstavniki občine Kočevje in ukrajinske občine Buča so danes v Kočevju podpisali listino o pobratenju. Osrednji cilj je spodbujanje povezovanja in razumevanja med različnimi skupnostmi, kar prispeva k podpori miru in sodelovanju na globalni ravni, so sporočili z občine.