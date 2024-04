Trebnje 20. in 23. junija v znamenju DP v cestnem kolesarstvu

Trebnje, 26. aprila - Gostitelj letošnjega državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v organizaciji Kolesarske zveze Slovenije je Občina Trebnje, ki bo 20. junija gostila vožnjo na čas v mladinskih in elitnih kategorijah za ženske in moške. Vrhunec bo na sporedu tri dni kasneje, 23. junija, s cestno dirko, so danes sporočili s kolesarske zveze.