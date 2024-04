Hokejska Olimpija z novo celostno podobo in odmevnimi okrepitvami, prihaja Sabolič

Ljubljana, 26. aprila - Hokejski klub Olimpija je danes predstavil novo celostno podobo in razkril cilje v naslednjih letih. S prihodom strateškega partnerja Alexandra Levebvra so precej povečali proračun kluba, pripeljali pa tudi nekaj odmevnih okrepitev, med njimi sta slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič.