V Šentjurju in Mirni danes srečanje lastnikov starodobnih vozil

Šentjur/Mirna, 27. aprila - V Šentjurju in Mirni bodo danes na svoj račun prišli ljubitelji in lastniki starodobnih vozil. V Šentjurju pripravljajo razstavo starodobnih avtomobilov in motorjev ter panoramsko vožnjo. Srečanje in blagoslov starodobnih vozil pripravljajo tudi v Mirni.