Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Pariz/Frankfurt, 26. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji preučujejo četrtletna poročila podjetij, zlasti tehnoloških, in čakajo na nove gospodarske kazalnike iz ZDA, kjer bo ministrstvo za trgovino danes poročalo o inflaciji. Cene bakra so medtem danes prvič po dveh letih presegle ceno 10.000 dolarjev za tono.