SDH ob 10-letnici o vlogi pri upravljanju državnega premoženja

Ljubljana, 26. aprila - Mineva deset let od formalne ustanovitve Slovenskega državnega holdinga (SDH). V tem času so izplačila dividend družb v njegovem upravljanju znašala 2,1 milijarde evrov, SDH pa je prodal za 1,5 milijarde evrov kapitalskih naložb. Donosnost portfelja je bila skozi leta različna, najvišja je bila lani, so ob obletnici sporočili iz SDH.