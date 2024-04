Kaja Kajzer s srebrom na EP potrdila visoke cilje v Parizu

Zagreb, 26. aprila - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je po seriji poškodb na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in leto kasneje na svetovnem prvenstvu v Taškentu spet del svetovne elite. V Zagrebu je to potrdila s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu in zadovoljna potrdila, da je na poti do iger v Parizu spet stopila stopničko višje.