V Izolo se vrača Orange Wine Festival

Na tržnicah na Manziolijevem trgu, v Manziolijevi palači in v cerkvi sv. Marije Alietske bo med 14. in 21. uro mogoče za vstopnino 50 evrov poskusiti oranžna vina iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Češke, Srbije, Gruzije in Madžarske. Gre za vina, ki jih pridelajo iz belih sort grozdja, tako da dlje kot običajno pustijo tropine v moštu. Svoje stojnice bo imelo tudi 17 ponudnikov kulinarike iz Slovenije in Italije ter nekaj rokodelcev.

Organizatorji pričakujejo veliko obiskovalcev iz številnih držav, ne le iz Slovenije in sosednjih regij, temveč iz vse Evrope in celo iz ZDA in Azije. V primeru prevelikega števila gostov si pridržujejo pravico omejiti obisk.

Festival po zagotovilih organizatorjev predstavlja najbolj sveže trende v vinskem svetu. Po njihovih besedah se je od začetka tisočletja s povečano tenkočutnostjo za sonaravno pridelavo na vseh ravneh povečevalo tudi zanimanje za sprva majhen del vinskega sveta, ki pa se vse bolj uveljavlja in postaja ključni razvojni trend. Pridelki, ki jih bodo predstavili, pa niso le plod dela v vinogradu in kleti, temveč tudi razmisleka o tem, kaj bo v kozarcih in kakšen je odnos do soljudi, narave in Zemlje nasploh, so še zapisali.