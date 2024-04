Ljubljana, 26. aprila - Predsednik SD Matjaž Han ter kandidati SD za evropske volitve Neva Grašič, Lucija Karnelutti in Milan Brglez bodo danes ob 12.30 na stojnici Inštituta 8. marec na Adamič-Lundrovem nabrežju oddali svoj podpis podpore k Evropski državljanski pobudi My Voice, My Choice, po podpisu bo tudi izjava za medije, so sporočili iz SD.