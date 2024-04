Embiid s 50 točkami junak tekme v Philadelphii

Philadelphia, 26. aprila - Zvezdnik ekipe iz Philadelphie Joel Embiid je v četrtek dosegel 50 točk in moštvo 76ers popeljal do pomembne zmage s 125:114 nad New York Knicks v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige. Sixers so v končnici vzhodne konference lige NBA po dveh porazih le dočakali prvo zmago.