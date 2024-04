V Novi Gorici se začenja 19. festival vrtnic

Nova Gorica, 26. aprila - Z odprtjem razstave fotografij in koncertom se bo danes ob 18. uri v Novi Gorici začel 19. festival vrtnic. Trajal bo do 19. maja, v tem času pa bo v Novi Gorici obiskovalcem na voljo vrsta dogodkov, povezanih s to žlahtno cvetlico, ki je simbol mesta. Eno od prizorišč festivala bo tudi nedavno obnovljeni park Rafut.